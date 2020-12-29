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Аналитик объяснил предновогоднее падение продаж мандаринов и шампанского
Фото: «Вечерняя Москва»

Аналитик объяснил предновогоднее падение продаж мандаринов и шампанского

Татьяна Плотникова

Потребление

Россияне стремятся оптимизировать свои затраты и покупки — это могло стать причиной сокращения продаж мандаринов, шампанского и красной икры в декабре текущего года относительно аналогичного периода 2019 года. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно информации оператора фискальных данных «Такском», продажи мандаринов снизились на 14 процентов на фоне повышения средней цены на семь процентов, до 94 рублей за килограмм.

Бутылка шампанского подорожала в среднем на 31 процент, до 410 рублей, в итоге продажи обвалились на 48 процентов.

Стоимость банки красной икры увеличилась на два процента, до 630 рублей, а показатели продаж уменьшились на шесть процентов.

Как указывает Остапкович, стремление россиян оптимизировать расходы приводит к тому, что они приобретают традиционные новогодние продукты и напитки в меньших объемах.

Кроме того, сокращение продаж может быть вызвано массовой отменой корпоративных торжеств из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений, сообщает RT.

Ранее диетолог объяснила, когда и в каком количестве можно есть мандарины.

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