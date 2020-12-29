Петр Бирюков: Площадь у метро и удобные тротуары появились возле станции МЦД-2 «Печатники»

Фото: Комплекс городского хозяйства

Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 «Печатники» в рамках благоустройства. Как рассказал, во вторник, 29 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в нынешнем году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная.

— Работы на ней завершены,— сказал он, — в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова.

Ранее дорога к станции была не очень удобной — плохие тротуары и недостаточное освещение.

— С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей, — подчеркнул заммэра.

В ходе благоустройства привели в порядок тротуары: их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем.

— В местах так называемых «народных троп» были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро «Печатники» сделали большую площадь, — сказал Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны.

В ходе благоустройства обновили одно из любимых мест жителей Печатников — сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции «Печатники», планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.

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