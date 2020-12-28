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Петр Бирюков: В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Петр Бирюков: В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Кирилл Николаев

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время температура в магистральных сетях составляет 106-107 градусов. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с уличной температурой.

Бирюков отметил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее. Соответствующее решение принимается на основе краткосрочного прогноза погоды.

Ранее Бирюков сообщил, что более 1,5 тысячи новогодних и рождественских плакатов украсили Москву. Украшением столичных улиц занимались специалисты комплекса городского хозяйства.

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ОтоплениеПетр БирюковМосква
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