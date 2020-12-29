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Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в РФ в этом году
Фото: rpn.gov.ru / Росприроднадзор

Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в РФ в этом году

Виктория Родимкина

Общество

Износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены являются главными причинами техногенных аварий в России в текущем году. Об этом заявила глава Росприродназдора Светлана Радионова во вторник, 29 декабря.

По ее словам, судя по случившимся в этом году авариям, причинами можно назвать плохое состояние техники, а также износ инженерной инфраструктуры предприятий.

Она уточнила, что значительная часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы.

— При этом вместо принятия решения о замене изношенного (аварийного) оборудования предприятие продлевает срок его службы, — пояснила глава Росприроднадзора в комментарии РИА Новости.

Ранее Радионова сообщила, что озвученная «Норникелю» сумма ущерба из-за разлива топлива на ТЭЦ в Норильске оказалась в два раза меньше, чем годовые дивиденды компании.

Читайте также: В Ростехнадзоре назвали причину разлива топлива в Норильске

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