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Специалисты Роскачества проверили семь торговых марок крабовых палочек
Фото: youtube.com/ TV Center

Специалисты Роскачества проверили семь торговых марок крабовых палочек

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества повторно проверили крабовые палочки семи торговых марок, произведенных в России. Результаты исследования опубликованы на сайте во вторник, 29 декабря.

Впервые исследование крабовых палочек проводилось три года назад. Тогда в продукции были обнаружены клостридии — спорообразующие микроорганизмы. В этот раз производители учли замечания и исправили нарушения.

— По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные, — уточнили в Роскачестве.

Крабовые палочки семи торговых марок проверили на наличие патогенных микроорганизмов, в частности бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов, консервантов.

Специалисты оценили органолептические свойства и проверили маркировку. Кроме того, они провели сравнительную экспертизу, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.

По результатам исследования, красителей, кроме кармина, в продукции не выявлено, а содержание соли 1,4 процента до 2,2 процента. Также в продукции одной марки была обнаружена соя. Все эти компоненты не запрещены законом и могут использоваться в производстве.

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Роскачествобезопасная едабезопасность
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