Дед Мороз проведет новогодний квест в столичных электробусах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дед Мороз проведет онлайн-квест в столичных электробусах. Самые внимательные участники квеста получат призы. Об этом рассказал Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Дед Мороз будет ездить на электробусе и снимать столичные улицы в сторис в Instagram-аккаунте Мосгортранса. Участникам квеста нужно будет отгадать местоположение зимнего волшебника по фотографии.

— Новогодний электробус сделает три остановки. На каждой Дед Мороз снимет видео в сторис, а ваша задача — угадать, где он находится. Первые пять, нашедших электробус, получают подарки и едем дальше! — говорится в сообщении.

Пресс-служба Дептранса добавила, что квест начнется в 16:00 по московскому времени в аккаунте Мосгортранса.

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