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Более 17 тысяч бездомных собак чипировали в Московской области за 2020 год
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более 17 тысяч бездомных собак чипировали в Московской области за 2020 год

Оксана Васильева

Животные

Более 17 тысяч бездомных собак отловили и чипировали на территории Подмосковья в 2020 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, пишет «Радио 1».

— По данным мониторинга, на сегодняшний момент количество животных без владельцев составляет около 28 тысяч особей, — уточнил Воскресенский.

Он отметил, что для 900 животных нашли новых владельцев или они были оставлены на содержание в приютах, так как в регионе на сегодняшний день функционирует 42 приюта.

Ранее ФАН писало, что беспризорные животные находят поддержку и заботу в 13 муниципальных приютах Москвы. На сегодняшний день там работают почти три тысячи волонтеров. Добровольцы поддерживают чистоту в вольерах, кормят собак и кошек. Животных навещают ветеринары, а также специалисты по уходу и социализации.

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Подмосковьеживотныечипирование
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