Курсы евро и доллара выросли на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи.

Так, по состоянию на 10:00 по московскому времени курс доллара вырос до 73,79 рубля, евро — до 90,07 рубля.

При этом к 10:33 по Москве доллар начал дешеветь на 0,2 процента — до 73,62 рубля, а евро торговался на отметке 90,22 рубля, прибавив 0,19 процента.

Кроме того, был зафиксирован рост биржевых индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,33 процента и составлял 3269,71 пункта, индекс РТС — на 0,37 процента и достигал 1396,52 пункта.

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