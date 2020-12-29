Бумеранг добра. Более 3 тысяч теплых вещей связали участники «Московского долголетия» для детей из центров содействия семейному воспитанию

Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

Шарфы, шапки, носочки и варежки отправились в столичные ЦССВ, где живут ребята, оставшиеся без родительского попечения. Теплые вещи для детей связали участники проекта «Московское долголетие» в рамках благотворительной акции «Поделись теплом». Добрый жест москвичей не остался незамеченным. У детей возникло желание тоже сделать доброе дело. Тогда воспитанники из ЦССВ передали 120 новогодних игрушек-елочек в московские пансионаты для ветеранов труда.

Поделись теплом и новогодним настроением

Более трех тысяч теплых вещей связали участники «Московского долголетия» для детей из центров содействия семейному воспитанию. К благотворительной акции «Поделись теплом» присоединились 957 москвичей старшего поколения. Они связали теплые новогодние подарки (носочки, шапки, шарфы и варежки) для детей разных возрастов.

— Благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие» проводится впервые. Теплые подарки, созданные с любовью и заботой, согреют ребят зимой. Мы надеемся, что акция станет доброй традицией и участники проекта смогут стать еще друзьями и наставниками для ребят. Представители старшего поколения, как никто другой, могут показать на личном примере, что надо верить в себя и никогда не падать духом, — говорит руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Носочки, шапки, шарфы и варежки отправили детям и подросткам самых разных возрастов — все они воспитанники центров содействия семейному воспитанию.

— У каждого из нас появилась уникальная возможность поделиться теплом наших рук с теми, кто в этом особо нуждается. Зимой всем детям нужны теплые вещи, а что может быть лучше, когда их связала бабушка, вложив в работу любовь, теплоту и заботу. Надеюсь, что дети каждый раз, надевая носочки, шапку или рукавички, будут чувствовать незримую поддержку и тепло наших сердец, — говорит участница проекта «Московское долголетие» Надежда Николаевна Азаренкова.

Участники проекта «Московское долголетие» прониклись идеей акции и нестандартно подошли к ее условиям. Москвичи старшего поколения не только связали теплые вещи, но и решили подарить детям новогоднее настроение. Участники вкладывали открытки с поздравлениями и сладкими подарками, записки с номерами мобильных телефонов на случай, если дети захотят поговорить по душам с бабушкой. Еще мастерили игрушки, елочные украшения, теплые костюмы, пледы для малышей, а также вязали изделия в форме мультяшных героев и животных.

В гостях — лучший Дед Мороз

25 декабря от лица всех участников проекта «Московское долголетие» финалист онлайн-конкурса «Лучший Дед Мороз» Николай Моренов поздравил с наступающим Новым годом самых маленьких воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Центральный».

Николай Моренов лично передал теплые подарки, связанные участниками проекта, и показал мини-представление: акробатические приемы и цирковые фокусы. Николай — профессиональный спортсмен, мастер спорта по офицерскому многоборью, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, стрельбе и легкой атлетике. Сейчас спортивную форму помогают поддерживать занятия проекта «Московское долголетие» и работа в цирковом кружке для детей.

По словам сотрудников центра, ребятам очень понравилось представление, они получили положительный заряд эмоций от встречи с Дедом Морозом и были рады теплым подаркам.

— Мы прекрасно провели время с ребятами. Детям для счастья нужно так мало — забота, внимание и немного волшебства. А стать зимним волшебником можно, просто надев костюм Деда Мороза. Счастлив, что в этом году у меня появились еще и «внуки» из «Центрального». Как только ситуация в мире нормализуется, мы обязательно вернемся к ребятам в составе большой команды проекта «Московское долголетие» и еще неоднократно сможем подарить им праздник, — поделился Николай Моренов.

Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

Путешествие в беззаботное детство сквозь года

Новогодняя посылка от ребят из ЦССВ отправилась в столичные пансионаты для ветеранов труда, в которых живут москвичи старшего поколения и люди с инвалидностью. 120 авторских елочек стали трогательным ответным жестом в адрес бабушек и дедушек, живущих в пансионатах. Разноцветные самодельные мини-красавицы украсили комнаты и холлы, заняли почетные места на книжных полках.

— К Новому году наш пансионат превращается в настоящую сказочную обитель: хвойные композиции на окнах, тематические фотозоны, светодиодные скульптуры в коридорах, нарядная большая ель в холле. Все сделано очень аккуратно, со вкусом. Когда видишь елочку, сделанную детскими руками, с фантазией украшенную, может, неидеально выполненную, на душе становится тепло и радостно. Всегда очень трогательно отношусь к подаркам ручной работы и желаю всем ребятам творческих успехов, — рассказала Надежда Тарасова, проживающая в ПВТ № 6.

В Пансионате для ветеранов труда № 1 организовали даже мини-выставку елок. Все желающие могут поближе рассмотреть новогодних красавиц. Все поделки разной высоты, расцветки и формы. Выполнены они в разных техниках и материалах: из шишек, соломы, ниток и ткани, бумаги, мишуры, блесток, бусин и даже конфет. Нет ни одного повторяющегося деревца.

— Больше всего мне понравилась елочка из шишек. Она напомнила, как мы в детстве делали игрушки из подручных материалов. Вырезали фонарики и цепочки из бумаги, раскрашивали картонные звезды на елку, делали бусы из газет и клоунов из яичной скорлупы, наряжали елку сушками и орехами. Других игрушек в довоенное время у нас просто не было. Глядя на эту елочку, невольно перенеслась в беззаботное детство, побыла рядом со своими родителями, ощутила забытую атмосферу родного дома, — поделилась Нина Флегонтовна Романова, проживающая в пансионате для ветеранов войны «Коньково».

Фото: Марьяна Шевцова, «Вечерняя Москва»

Творческий «Парад елок — 2020»

Прежде чем попасть в столичные пансионаты, елочки прошли отбор городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Парад елок — 2020». Он впервые проходил в Москве и объединил около 200 воспитанников из пятнадцати столичных центров содействия семейному воспитанию.

— При любой возможности мы вовлекаем ребят в различные благотворительные проекты. Вероятно, самым ярким из них в этом году стал конкурс «Парад елок — 2020», организованный в стенах нашего центра. Участники из «Каховских ромашек» и других ЦССВ делятся с людьми старшего поколения новогодним настроением и фантазией, отраженной в поделках. Что бы ни говорил теперь столбик термометра, эту зиму «Парад елок» точно сделал теплее, — рассказал директор Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» Константин Гуськов.

Сотрудники ЦССВ также могли присылать свои работы наравне с воспитанниками, просто их елочки попадали во внеконкурсную номинацию.

— Нынешние бабушки и дедушки когда-то были такими же, как мы. Ходили в кино и на свидания, любили танцы и спорт. И наверняка они тоже заботились о старшем поколении, может быть, даже делали для них похожие подарки своими руками. Думаю, что в этой заботе и внимании есть некий долг, эстафета поколений, — рассказала Карина, воспитанница «Каховских ромашек».

Итоговый «лес» получился очень разнообразным. Одни елочки были связаны из шерсти, другие — сшиты из ткани. Третьи собраны из шишек и макарон, а некоторые сконструированы из спичечных коробков или даже прищепок. Часть экспонатов имела собственную иллюминацию, а одна из елочек хранила внутри себя конфетный сюрприз.

25 декабря прошло онлайн-награждение победителей и призеров соревнований. Первое место заняли воспитанники центра «Лесной». Серебро досталось ребятам из «Дома детей». Третье место заняли участники из ЦССВ «Возрождение». Среди дополнительных наград номинация «Новогодняя фантазия», которая улетела к детям из «Формулы роста». Первыми в категории «Елочка — колкая иголочка» стали представители центра «Наш дом». Победу в номинации «А на ней фонарики — золотые шарики» праздновали воспитанники «Лесного». Самую настоящую «Чудо-елку», по мнению жюри, создала участница из «Каховских ромашек».

— Моя елочка сделана из бумаги. Я украсила ее длинной серебристой лентой, бантиками и золотой звездой на макушке. Такой внешний вид мы придумали вместе с воспитателем. Здорово, что можно сделать подарок бабушкам и дедушкам. Когда-то они хорошо потрудились, чтобы сегодня люди могли жить в благополучии. Желаю им всем крепкого здоровья и хорошего настроения, — поделилась Таисия, воспитанница «Каховских ромашек».

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