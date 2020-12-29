Мосгорнаследие согласовало реставрацию здания разведшколы в Дангауэровке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 3-я Кабельная улица, 1с1 Карта всех событий

Столичные власти согласовали проект реставрации здания разведшколы в Дангауэровке. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Речь идет о здании, построенном в середине 1930-х годов. После Великой Отечественной войны в нем располагалась школа конной милиции. В настоящее время его используют в образовательных целях, также в здании находится Музей внешней разведки. Зданию присвоили статус выявленного объекта культурного наследия, оно находится по адресу 3-я Кабельная улица, дом № 1, строение № 1.

По словам Емельянова, данный объект нуждается в качественной реставрации. Будущим реставраторам предстоит демонтировать искажающие исторический облик конструкции, отреставрировать цоколь, привести в порядок фасад, а также уделить особое внимание карнизам, сандрикам, наличникам окон и обрамлениям дверных проемов.

— В настоящий момент Мосгорнаследие согласовало проект будущих работ по сохранению, — приводятся слова руководителя столичного ведомства на портале мэра Москвы.

Помимо прочего, подрядчик будет должен привести в порядок балконы, кровлю, отремонтировать входы в здание, провести гидроизоляцию стен подвала, демонтировать пластиковые окна и заменить их на воссозданные по историческим образцам. Кроме того, будут восстановлены металлические отливы и двери.

До непосредственных работ был разработан проект реставрации. Для этого эксперты провели комплексные научные исследования и описали все особенности памятника. В частности, его архитектурно-художественное решение тяготеет к классицизму, а дворовые и боковые части имеют более выраженный облик, который характерен конструктивизму.

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