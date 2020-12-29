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МИД РФ: Мир в Карабахе был установлен благодаря посредничеству России
Фото: mil.ru / Минобороны России

МИД РФ: Мир в Карабахе был установлен благодаря посредничеству России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Благодаря посредничеству России восстановлен мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, оценивая внешнеполитические итоги 2020 года.

В материалах указывается, что конкретные усилия российской стороны позволили урегулировать конфликты в Карабахе.

— Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе, — уточняется в сообщении.

В дипведомстве добавили, что Россия оказала гуманитарную помощь населению Карабаха, создала условия для возвращения беженцев, развернула миротворческую операцию.

Помимо этого, был создан совместный российско-турецкого центр по наблюдению за режимом прекращения боевых действий, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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