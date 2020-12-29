Подростка госпитализировали после избиения отцом в квартире в центре Москвы

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Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

Полиция проверяет информацию об избиении несовершеннолетнего в квартире в центре Москвы. Об этом СМИ сообщают во вторник, 29 декабря.

По предварительным данным, о происшествии рассказали медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они заявили, что к ним поступил 14-летний подросток, проживающий в одной из квартир на Люсиновской улице.

— У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица, шеи и рук. По словам мальчика, его избил отец, — утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту стражи порядка организовали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В разговоре с «Вечерней Москвой» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила факт происшествия и инициацию проверки.

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