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Полиция опубликовала кадры взрыва фургона в США
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Полиция опубликовала кадры взрыва фургона в США

Юлия Ямпольская

Происшествия

Новые кадры взрыва фургона в центре американского города Нэшвилл опубликовала полиция города. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал RT.

Уточняется, что ФБР установило личность подозреваемого. Злоумышленником оказался 63-летний Энтони Уорнер, погибший при детонации бомбы. По данным правоохранителей, он работал один.

Видео: Telegram-канал RTна русском

Инцидент в американском городе произошел утром 25 декабря. Пострадали три человека. Глава города Джон Купер сообщил, что взрыв был направлен на то, чтобы «вызвать страх и ужас в это время надежды».

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