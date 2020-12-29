В Кремле назвали условия нормализации отношений с Киевом

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Кремле искренне хотели бы наладить отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского к этому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

— Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы хотели, — отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что Россия также не видит никакой политической воли к выполнению Киевом Минских соглашений и парижских договоренностей. Песков уточнил, что для разговора на высшем уровне «должны созреть предпосылки».

Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений со всеми соседями, в том числе с Украиной, передает РИА Новости.

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