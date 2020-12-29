Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Кремле назвали условия нормализации отношений с Киевом
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Кремле назвали условия нормализации отношений с Киевом

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле искренне хотели бы наладить отношения с Киевом, но пока не видят соответствующей политической воли президента Украины Владимира Зеленского к этому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

— Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы хотели, — отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что Россия также не видит никакой политической воли к выполнению Киевом Минских соглашений и парижских договоренностей. Песков уточнил, что для разговора на высшем уровне «должны созреть предпосылки».

Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона заинтересована в нормализации отношений со всеми соседями, в том числе с Украиной, передает РИА Новости.

Читайте также: Песков назвал ошибку Зеленского, «резанувшую» сердце Путина

Дмитрий Песковмеждународные отношенияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте