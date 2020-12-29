Кремль отреагировал на слова Жириновского о возможных преемниках Путина

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Размышления политиков о преемнике президента России Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются только рассуждениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преемниками президента могут стать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других лиц.

По словам Дмитрия Пескова, тема преемников часто вызывает живой интерес в политических кругах.

— Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Жириновский имеет богатый политический опыт, на котором и строятся его предположения.

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