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Жители Москвы нарушили введенные меры по коронавирусу больше 328 тысяч раз
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жители Москвы нарушили введенные меры по коронавирусу больше 328 тысяч раз

Ростислав Зубков

Закон

Почти 100 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение коронавирусных правил за время действия режима повышенной готовности. Об этом начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил во вторник, 29 декабря.

Глава городского ведомства подчеркнул, что контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм ведется круглосуточно и беспрестанно.

— Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 99 тысяч граждан, — отметил Данчиков.

Он уточнил, что с момента введения режима повышенной готовности жители столицы допустили более 328 тысяч нарушений. Свыше 40 тысяч нарушений — на совести организаций.

Данчиков в разговоре с РИА Новости добавил, что за повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц.

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