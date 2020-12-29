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Бездомная собака на Филиппинах привела помощь к брошенному новорожденному ребенку
Фото: pixabay.com

Бездомная собака на Филиппинах привела помощь к брошенному новорожденному ребенку

Анастасия Волоснова

В мире

Бездомная собака в муниципалитете Сибонга на Филиппинах привела местного мотоциклиста к брошенному новорожденному ребенку. Джунрелл Фуэнтес Ревилья обратил внимание на лающую черную собаку, пишет издание Cebu Daily News.

Мужчина решил пойти за животным, которое вскоре привело его к пустырю возле свалки. В траве, около которой остановилась бездомная собака, лежал и плакал завернутый в полотенце младенец.

Мотоциклист взял ребенка и отвез его в близлежащую больницу. О найденном малыше он сразу сообщил в полицию. В данный момент правоохранительные органы устанавливают личность матери ребенка. Сам малыш в настоящее время находится под опекой соцработников.

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