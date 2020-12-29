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Руководство Института госслужбы РАНХиГС заподозрили в мошенничестве
Фото: ФСБ РФ

Руководство Института госслужбы РАНХиГС заподозрили в мошенничестве

Виктория Родимкина

Происшествия

Руководство Института государственной службы и управления РАНХиГС заподозрили в получении взятки от сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ во вторник, 29 декабря.

Уточняется, что ФСБ пресекла противоправную деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала вуза.

В пресс-службе отметили, что там было организована схема, с помощью которой подчиненным начислялась дополнительная зарплата взамен денежного вознаграждения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В его рамках уже был задержан подозреваемый в момент получения взятки от подчиненных. Также будут рассматриваться признаки преступлений по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки», уточнили в ведомстве.

Уточняется, что РАНХиГС оказывает содействие расследованию. Следствие продолжается, передает РИА Новости.

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