Старинный колодец Мытищинского водопровода отреставрировали в Москве

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Россия, Москва, Ростокинский акведук Карта всех событий

Столичные реставраторы привели в порядок старинный колодец в парке у Ростокинского акведука. О работах рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— Колодец — это часть инженерной конструкции Мытищинского водопровода второй очереди. Он представляет собой не только археологический объект, но и памятник истории науки и техники того времени, — приводятся его слова на портале мэра города.

Емельянов уточнил, что в настоящее время любой желающий может прийти полюбоваться облагороженным колодцем.

Известно, что этот старинный и музеефицированный объект был построен еще в XIX веке. Эксперты полагают, что дата его возведения — 1830 год.

Параметры колодца следующие: диаметр чугунной крышки — 102 сантиметра, диаметр каменного кольца, состоящего из семи блоков, — примерно 143 сантиметра. В свое время колодец был частью Мытищинского водопровода.

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