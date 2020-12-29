«Встретить в этом изоляторе Новый год»: Рита Дакота рассказала о сорвавшемся отпуске на Бали

Фото: instagram.com/dakotaxteam

Певица Рита Дакота рассказала поклонникам, что планировала провести эту зиму на Бали. По ее словам, приготовление шло «полным ходом», семья певицы сделала визы и купила билеты на остров.

Но все сложилось не лучшим образом. Из-за пандемии коронавируса с 1 января Бали закроют на въезд из России, что полностью рушит планы певицы.

По словам Дакоты, с 22 лет она ездила зимовать на Бали. Певица добавила, что весь 2020 год она много работала, чтобы позволить себе зимой отдохнуть на теплом острове и записать новый альбом. Теперь девушка не знает, как сложится ее долгожданный отпуск.

— Единственная возможность попасть на остров — успеть влететь в Индонезию с тремя пересадками-то, аккурат до 1 января. То есть вылетать сегодня, край — завтра. Потом еще отсидеть карантин в гостинице Джакарты (с трехлеткой-то, без няни, мамы и всякой помощи, дай нам бог здоровьечка) и... «встретить в этом изоляторе Новый год». Я не шучу, — объяснила Рита Дакота ситуацию в своем Instagram-аккаунте.

Певица переживает, что она не успеет экстренно собраться, и не уверена, что сможет решиться на такой экстремальный Новый год. Однако оставаться дома в праздничные дни певица не хочет.

— Варианта два: смириться с тем, что Бали нам не видать и с горя напиться шампанского, заедая его оливьехой прямо руками или психануть, собрать, что успеем за несколько часов и лететь туда, где живет сердце, а на месте уже разбираться, — добавила певица.

Она спросила у своих подписчиков, как бы они поступили на ее месте — рискнули бы или остались дома?

«Я бы осталась дома. Это логично и безопасно. Еще налетаетесь на Бали, дорогая»; «Не будь ребенка, я бы рискнула, конечно!»; «Лететь. Вселенная поддержит, и все найдется. В Новый год нужно исполнять свои желания», — написали поклонники в комментариях.

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