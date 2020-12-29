Мемориальную доску в честь хирурга Исакова открыли в Филатовской детской больнице

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

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Мемориальную доску, посвященную хирургу Юрию Исакову, установили в детской ГКБ № 13 имени Филатова. В этом учреждении выдающийся врач прошел свой путь от ординатора и аспиранта до профессора и руководителя кафедры детской хирургии.

Главврач больницы Антонина Чубарова отметила, что коллектив учреждения испытывает гордость за то, что Исаков связал свою жизнь с этой клиникой. В свое время этот специалист создал и внедрил высокотехнологические методы хирургического лечения, в том числе реконструктивные и пластические операции с применением оптических преобразователей и микрохирургической техники, а также многие другие.

Наследие Исакова продолжает жить и развиваться в профессионализме действующих сотрудников больницы. Главврач медучреждения уточнила, что на сегодняшний день около 20 тысяч маленьких пациентов в год могут проходить лечение в хирургическом корпусе Филатовской детской больницы, открытом 1,5 года назад. Она добавила, что большинство хирургических вмешательств проводятся малоинвазивным способом.

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