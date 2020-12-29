«Моя просьба была услышана»: Чубайс рассказал о встрече с Путиным

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что незадолго до своей отставки с поста руководителя Роснано виделся с главой государства Владимиром Путиным.

Ранее утверждалось, что лидер РФ не встречался с Чубайсом, на чем, по словам последнего, СМИ «отплясали».

Однако, как выяснилось позднее, встреча все же имела место. На ней Чубайс попросил Путина не назначать его формально госслужащим и помощником президента. Несмотря на то что теперь Чубайс является специальным представителем лидера России, это не означает, что ему вверены полномочия помощника главы государства.

— Как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. Мигалка, ксива, кабинет, секретарша — главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента, — пояснил Чубайс программе RTVI «Итоги года — 2020».

Напомним, Анатолия Чубайса, возглавлявшего Роснано с 2008 года, заменил в этой должности Сергей Куликов, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии и бывший руководитель аппарата главы Ростеха. Назначение состоялось 4 декабря.

Читайте также: «Он нравится Западу»: политолог оценил назначение Чубайса на новую должность