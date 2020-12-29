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Посол заявил, что российско-китайский договор о дружбе скорректируют
Фото: pixabay.com

Посол заявил, что российско-китайский договор о дружбе скорректируют

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Российско-китайский договор, действие которого истекает в июле 2021 года, продлят на пять лет, а также скорректируют в нем некоторые формулировки. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил посол России в КНР Андрей Денисов.

Он уточнил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписали 16 июля 2001 года. По его словам, документ имеет большое политическое значение.

— Согласно этому договору, если стороны готовы продолжать его действие, то он автоматически продлевается на пять лет, а потом — еще на пять лет и так далее. Так что поскольку и та, и другая сторона высказались за продолжение его действия, то договор будет продлен, — цитирует посла РИА Новости.

Кроме того, Денисов рассказал, что каких-то противоречий между сторонами по данному вопросу не может быть, поэтому дипломаты двух государств после обсуждения придут к согласию.

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