Почти 80 нетрезвых водителей выявили на дорогах Москвы в ночь на 26 декабря

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В ходе рейда в ночь на 26 декабря на дорогах Москвы выявили 78 нетрезвых водителей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что на территории Новой Москвы было выявлено 15 пьяных водителей, Северо-Восточного округа — 13, а на востоке столицы — 10 нарушителей. По всем фактам нарушений сотрудники ГИБДД составили административные материалы, которые направлены в суд.

Кроме того, по итогам рейда выявлены двое нетрезвых водителей, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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