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Конституционный суд разрешил находящимся в СИЗО осужденным длительные свидания
Фото: depositphotos.com

Конституционный суд разрешил находящимся в СИЗО осужденным длительные свидания

Ростислав Зубков

Закон

Конституционный суд России признал незаконным ряд норм, которые не дают осужденным право на длительные свидания. Об этом говорится в материалах КС.

Учреждение проверило несколько статей, указанных в том числе в Основном законе страны и связанных с порядком содержания подозреваемых в СИЗО. Этим делом КС занялся по жалобе Евгения Парамонова, который провел несколько лет в изоляторах, будучи фигурантом дела о мошенничестве. Мужчину впоследствии лишили свободы, но в колонию общего режима не перевели, ограничив при этом его право на длительные свидания с родными в СИЗО. Парамонов пожаловался, что отсутствие этого права портит его отношения с женой, мешает им обзавестись детьми и претендовать на маткапитал.

В свою очередь Конституционный суд отметил, что у осужденных есть право на поддержание социально полезных отношений с семьей, хотя оно может ограничиваться индивидуально. Тем не менее, в ситуации с Парамоновым именно он в итоге оказался прав, поскольку в его случае данное право нарушаться не должно.

— Такие лица сохраняют свой статус осужденных к лишению свободы с присущими этому статусу и предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством правами и обязанностями, включая право на свидания с родственниками или иными лицами, — указано в материалах КС.

В связи с этим суд просит законодателя изменить правовое регулирование. В КС уточнили, что «право требовать длительного свидания в соответствии с настоящим постановлением возникает по истечении двух месяцев со дня его вступления в силу».

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