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Хуснуллин объяснил, как власти планируют решать проблемы в сфере ЖКХ
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Хуснуллин объяснил, как власти планируют решать проблемы в сфере ЖКХ

Ростислав Зубков

Общество

Сферу ЖКХ в России будут улучшать через поиск и внедрение дополнительных механизмов работы и применение концессионных соглашений. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во вторник, 29 декабря.

По мнению заместителя председателя правительства, у российских властей еще «непаханое поле» работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Люди недовольны тем, что тарифы все время растут, и справедливо. Но здесь дело не только в тарифах. Нужно искать баланс в развитии системы, — считает Хуснуллин.

Он рассказал, что в настоящее время идет активная работа с ВЭБ по поиску нового инструмента концессионных соглашений. Здесь решается «особенная проблема» — водоканалы и очистные сооружения. Главное неудобство, по словам замглавы кабмина, здесь состоит в том, что построить эти объекты «за тариф» нереально, но и у регионов нет на это средств.

В связи с этим требуются другие решения, пояснил Хуснуллин. В случае провала пропадет возможность строить жилье, добавил он в интервью «России 24».

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РоссияМарат ХуснуллинЖКХ
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