Екатерина Андреева сравнила московские и сибирские морозы

Фото: Скриншот видео на Youtube

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева поделилась с подписчиками фотографией с ледового катка, под которой рассказала о морозах в Москве и Сибири. Пост Андреева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

— Москва с ее морозцем в минус 3 теперь мне кажется Сочи. И вспоминая каток на Красной площади, я думаю, и это мне казалось холодно? Вот минус 42 — это по-нашему, по-сибирски. И тут нужна генетическая память рода, чтоб сразу не застыть, как хрусталь, и не рассыпаться на тысячу осколков, — подписала пост ведущая.

Также Андреева пожелала всем удачи в наступающем году.

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