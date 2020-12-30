Станция МЦК «Ботанический сад» вернулась к работе в штатном режиме

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Ботанический сад Карта всех событий

Станция Московского центрального кольца «Ботанический сад» возобновила работу в обычном режиме после происшествия с обрушением строительной конструкции.

Как уточняет столичный Департамент транспорта в официальном Telegram-канале, первый и второй выходы со станции вновь открыты для пассажиров.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря с выходом № 1 (улица Серебрякова) со станции МЦК «Ботанический сад» обрушилась конструкция. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и строительная бригада.

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