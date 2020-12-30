Волочкова продемонстрировала альтернативный способ использования тренажера

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как работает над растяжкой и своим фирменным шпагатом.

Видеоролик, опубликованный в Instagram артистки, запечатлел одну из ее тренировок. На кадрах Волочкова делает поперечный шпагат на одном из тренажеров, предназначенных для выполнения других упражнений.

В подписи к видео балерина подчеркнула, что «каждый использует тренажеры по своему усмотрению», и указала, что такими занятиями растягивает «связки и удовольствие».

Ранее Анастасия Волочкова показала, как менялась с годами.

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