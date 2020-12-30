Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Еготьевский тупик, 4с2 Карта всех событий

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка Министерства внутренних дел задержали мужчину по подозрению в распространении наркотических веществ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали около одного из домов в районе Орехово-Борисово Южное. При личном досмотре у мужчины нашли шесть свертков с порошкообразным веществом общей массой 17,7 грамма.

Как показало исследование, в трех свертках находился наркотик мефедрон. Остальные свертки направлены на экспертизу.

В квартире подозреваемого обнаружили 64 свертка с порошкообразным веществом общей массой более 210 граммов. В двух пакетах содержался мефедрон, остальные направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса, суд санкционировал заключение подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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