Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение в сторону Можайского шоссе затруднено из-за ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение в сторону Можайского шоссе затруднено из-за ДТП

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 56-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Грузовой автомобиль совершил наезд на ограждение и перевернулся. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на внешней стороне 56 километра МКАД перед Молодогвардейской улицей. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент полностью перекрыто движение по дублеру в сторону Можайского шоссе.

Читайте также: Дептранс подвел итоги года по ДТП в Москве

МоскваДТПгрузовик
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте