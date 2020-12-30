Движение в сторону Можайского шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 56-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Грузовой автомобиль совершил наезд на ограждение и перевернулся. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на внешней стороне 56 километра МКАД перед Молодогвардейской улицей. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент полностью перекрыто движение по дублеру в сторону Можайского шоссе.

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