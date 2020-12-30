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Эксперт рассказал, влияет ли пандемия на отношение россиян к алкоголю
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, влияет ли пандемия на отношение россиян к алкоголю

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что россияне не стали чаще покупать алкоголь в период пандемии коронавируса.

По его словам, произошел рост в 1-3 процента, но есть большое число факторов, с которыми это может быть связано. Эксперт отметил, что сам социально-экономический кризис не оказал влияния на этот рост.

— Тот рост, который есть, фактически вызван демографической ситуацией. Ведь у нас средний класс сидит в России девять месяцев (на удаленке — прим. «ВМ») почти, они лишились отпусков, — сказал Вадим Дробиз.

Он уточнил, что в стране около 20 миллионов человек каждый год могут по несколько раз ездить в отпуск, но в этом году многие отказались от этой затеи.

Поэтому, пояснил специалист, с учетом всех факторов никакого серьезного роста потребления алкоголя в России не произошло. Безусловно, добавил Дробиз, продажи растут в предпраздничные дни, но это обычное явление для каждго года, передает RT.

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