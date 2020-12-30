Аналитики назвали профессии россиян, работающих в Новый год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Около 15 процентов россиян, которые поучаствовали в опросе сервиса быстрого поиска работы и сотрудников Worki, сообщили, что выйдут на работу в новогоднюю ночь. Опрос проводился совместно с исследовательской компанией ResearchMe.

Так, 39 процентов респондентов планируют выйти на работу 4 января.

Работать в праздник придется менеджерам по продажам, продавцам-кассирам, администраторам магазинов, водителям, полицейским, сотрудникам МЧС и работникам коммунальных служб.

Большинство работающих в новогоднюю ночь объяснили, что именно на это время пришлась их смена. Около 17 процентов опрошенных заявили, что им приятно будет помочь людям в праздник.

При этом 14 процентов россиян заинтересованы в повышенной оплате праздничных дней. При этом большая часть работающих в ночь на 1 января планируют позвонить семье и друзьям по видеосвязи, передает «Известия».

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