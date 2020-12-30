Число сделок на рынке новостроек в России в ноябре выросло на 70 процентов

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Около 91,6 тысячи сделок на рынке первичной недвижимости зарегистрировано в России в ноябре. Это превысило показатели ноября прошлого года на 72 процента, сообщила пресс-служба Росреестра в среду, 30 декабря.

В пресс-службе отметили, что регистрация договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в ноября 2020 года показывает уверенный рост. Однако, уточнили в Росреестре, за 11 месяцев число сделок составило 663,2 тысячи, что на восемь процентов меньше, чем в 2019 году.

Помимо этого, в пресс-службе рассказали, что в с января по ноябрь этого года было оформлено 3,2 миллиона договоров купли-продали на рынке вторичного жилья. Показатель снизился на 0,5 процента по сравнению с прошлым годом.

На вторичном рынке в ноябре было зафиксировано 398,4 тысячи сделок, что на 14 процентов превышает показатели ноября 2019 года, передает ТАСС.

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