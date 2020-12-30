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Строительство корпуса в составе ЖК «Хорошевский» завершили на северо-западе Москвы
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Строительство корпуса в составе ЖК «Хорошевский» завершили на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 3-я Хорошёвская улица, 7 Карта всех событий

Завершилось строительство корпуса со стрелковым комплексом в составе жилого комплекса «Хорошевский» на северо-западе столицы. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

В ведомстве рассказали, что ЖК находится по адресу 3-я Хорошевская улица, дом 7 около станции метро «Октябрьское поле» и станции МЦК «Зорге». По итогам закончившейся последней проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. На данный момент специалисты готовят документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

Уточняется, что в составе ЖК возвели 16-этажное нежилое здание общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров. Корпус предназначен для размещения административно-офисных помещений.

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