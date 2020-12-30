Два корпуса почти на 550 квартир появятся в составе ЖК «Фили Сити» на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Багратионовский проезд, 5 Карта всех событий

Два корпуса почти на 550 квартир построят в составе жилого комплекса «Фили Сити». Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

Уточняется, что ЖК находится по адресу Багратионовский проезд, дом 5.

Согласно полученным документам, два корпуса общей площадью свыше 57 тысяч квадратных метров появятся в составе ЖК. В них запланировано проектирование 549 квартир площадью более 35 тысяч квадратных метров.

Так, на первом этаже корпусов будут находиться лобби, объекты стрит-ритейла — магазины, кафе и службы быта. Нежилые помещения, которые предназначены под коммерческую инфраструктуру, займут 500 квадратных метров. На подземных этажах предусмотрен паркинг на 284 машиноместа.

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