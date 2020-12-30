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Наталья Сергунина рассказала о новых сервисах на портале бизнес-омбудсмена Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина рассказала о новых сервисах на портале бизнес-омбудсмена Москвы

Татьяна Плотникова

Город

Дополнительные сервисы стали доступны на портале уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы в городском правительстве Наталья Сергунина.

По ее словам, портал омбудсмена — важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки.

Для пользователей портала создали личный кабинет, через который можно задать вопрос или направить заявление. В нем также сохраняется история обращений и отображаются принятые по ним решения. При смене статуса заявителю придет уведомление.

Кроме того, у предпринимателей есть возможность записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы. Более удобным стал интерфейс сайта: все разделы сгруппированы в тематические блоки и визуально выделены. Усовершенствован и поиск нужных сведений при помощи фильтров.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, обновленные сервисы помогут более эффективно взаимодействовать с экосистемой уполномоченного и бизнес-сообществом.

Воспользоваться порталом также могут руководители общественных приемных, члены Общественного совета при омбудсмене и другие специалисты. Авторизоваться на платформе можно в том числе с помощью учетной записи на mos.ru.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что жители столицы обратились за электронными услугами и сервисами более 1,8 миллиарда раз с момента их запуска в городе. Ключевым звеном цифровой экосистемы Москвы является городской портал mos.ru — в среднем его ежемесячно посещают более 20 миллионов пользователей.

Читайте также: Наталья Сергунина: Портал МИК усовершенствовали для пользователей

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