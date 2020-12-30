Два газопровода построят для Южной промзоны и площадки «Алабушево» в Зеленограде

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

Два объекта в Зеленограде газифицируют. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, согласно принятому решению, по адресу Южная промзона, проезд № 4806, дом 4, строение 8, построят газопровод общей протяженностью 1,75 километра, который обеспечит газоснабжением автономную газопоршневую электростанцию и котельную.

Вторым объектом, который в Зеленограде будет подключен к газовым сетям, станет склад производственного и административного корпусов. Он расположен по адресу Зеленоград, площадка «Алабушево». Для прокладки газопровода планируется разработать ППТ площадью 11,6 гектара. Протяженность газопровода на этом участке будет составлять 2,25 километра.

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