Реконструкция подводного газопровода стартовала в центре Москвы

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В центре столицы специалисты приступили к реконструкции Гольяновского газопровода-дюкера, который является одним из 13 уникальных объектов газового хозяйства Москвы. Его ремонт проходит в рамках программы АО «МОСГАЗ» в составе Комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что дюкерная часть газопровода пролегает под дном реки Яузы в центре Москвы. Новый объект будет состоять из двух ниток общей протяженностью 310 метров, из которых больше трети будут находиться под дном реки.

Реконструкция пройдет в несколько этапов. На данный момент газовики начали обустройство строительного городка и уширение дороги, далее они подготовят котлованы по обе стороны реки, а затем запустят тоннелепроходческий комплекс и построят подземный газопровод.

На финальном этапе специалисты проложат стальной газопровод.

Гольяновский газопровод-дюкер был проложен в 60-х годах XX века. Он питает газорегуляторный пункт «Б. Почтовый», который является источником газа для объектов коммунально-бытового сектора и жилого сектора Басманного района столицы.

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