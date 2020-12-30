Второй корпус ЖК «Серебряный фонтан» на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

новоалексеевская 16 Карта всех событий

На северо-востоке столицы ввели в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса «Серебряный фонтан». Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы (Москомстройинвест).

Уточняется, что ЖК находится по адресу улица Новоалексеевская, дом 16.

В 10-секционном корпусе переменной этажности расположено 150 квартир и 678 апартаментов квартирного типа, в подземном паркинге насчитывается 482 машино-места.

Общая площадь объекта — более 94 тысяч квадратных метров, в том числе на жилье и апартаменты приходится порядка 49,5 тысячи квадратных метров. В состав ЖК «Серебряный фонтан» входят четыре жилых корпуса переменной этажности и один корпус общественно-делового центра.

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