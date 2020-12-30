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Диетолог раскрыла способ избежать похмелья на утро после Нового года
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Диетолог раскрыла способ избежать похмелья на утро после Нового года

Ростислав Зубков

Звезды

Ряд элементов и витаминов позволят легче перенести похмелье на утро после новогодних праздников. О том, как выжить после бурного торжества, рассказала диетолог из «СберЗдоровья» Маргарита Макуха.

По ее словам, выпившим в Новый год гражданам рекомендуется на следующий день позавтракать яичницей, либо съесть бананы, сухофрукты или же выпить протеиновый коктейль. Во всех этих продуктах содержатся цинк, магний, калий, витамины группы В, аминокислоты и антиоксиданты, которые позволят легче перенести похмелье или вовсе избежать его.

Также медик дала пару советов о том, чем питаться во время застолья. По мнению Макухи, от легких закусок нужно отказаться, заменив их жирной рыбой, авокадо, зелеными овощами, орехами, мясом, яйцами и цельнозерновыми продуктами. Эта пища способна замедлить всасывание спирта в кровь, предотвращая интоксикацию, пояснила специалист в разговоре с РИА Новости.

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