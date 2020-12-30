«Не он будет решать»: политолог отреагировал на планы Зеленского пообщаться с Путиным

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Киевский политолог Василий Вакаров отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о планах пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее украинский лидер сообщил, что может в любой момент позвонить Путину, просто сейчас у них якобы нет общих тем для разговора.

Василий Вакаров отметил, что на прошедшей 17 декабря пресс-конференции Путин сам дал понять, что не согласился на разговор с украинским коллегой.

— Недавно Зеленский сказал, что может позвонить Путину, но у него нет тем для разговора. Слушайте, я гражданин Украины, я поддерживаю ее, но это чушь. Это не Зеленский, при всем уважении, будет решать, будет ли Путин с ним разговаривать, — отметил политолог.

По его словам, Россия болезненно отреагировала на слова президента Украины о приравнивании СССР к нацистской Германии и «вине» во Второй мировой войне. По мнению политолога, такие слова не останутся без ответа, Москва уже заморозила любое сотрудничество с Киевом. При этом Россия не планирует иметь никаких дел с президентом Украины, передает слова эксперта ФАН.

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