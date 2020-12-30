Захарова резко ответила на слова главы дипломатии ЕС о российской вакцине

Фото: mid.ru / МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала статью главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, которая появилась на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Статья под названием «Важная борьба против дезинформации и манипуляции», по словам Марии Захаровой, проводит «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с пандемией коронавируса и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства»*.

— Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — отметила представитель МИД РФ на сайте.

Захарова уточнила, что «война вакцин» в мире набирает обороты. При этом для России не являются новостью слухи и дезинформация о препаратах. Она подчеркнула, что такие явления стали неотъемлемыми атрибутами в пандемию коронавируса. В МИД выразили удивление, что к этой теме подключился и Боррель.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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