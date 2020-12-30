Видео с танцами роботов под культовую песню набрало два миллиона просмотров

Фото: youtube.com / Boston Dynamics

Команда инженеров Boston Dynamics опубликовала видео с танцами роботов под культовую песню группы The Contours «Do you love me». Композиция стала саундтреком к популярному фильму «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.

— Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало более счастливого года. Мы надеемся на это. Счастливого Нового года от всех нас! — подписали ролик сотрудники компании.

За 13 часов видео набрало более двух с половиной миллионов просмотров.

На кадрах видно, как роботы ритмично двигаются в такт друг с другом, а один из них имитирует пение.

В комментариях пользователи пошутили, что они «празднуют уничтожение человеческой расы слишком рано». Были и те, кто заявил, что эти танцы едва ли не лучшее, что случалось с ними за весь 2020 год.

Видео опубликовано на YouTube.

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