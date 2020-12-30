ВОЗ рассмотрит методы электронной регистрации вакцинируемых от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует регистрировать вакцинируемых от коронавируса в электронном формате. Об этом рассказал официальный представитель организации Тарик Язаревич.

Он сообщил, что ВОЗ изучает методы электронной регистрации для проходящих вакцинацию людей. По его словам, «сертификат вакцинации» будет показывать, какие вакцины принял человек.

— ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем, — приводит РИА Новости слова Тарика Язаревича.

Ранее стало известно, что получившие вакцину от COVID-19 россияне с января 2020 года смогут получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В свою очередь директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург также рассказал, что считает введение регистрации вакцинированных хорошей идеей. По его мнению, это поможет отслеживать у россиян статус вакцинированного.

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