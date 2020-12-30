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Порядка 30 секций регби откроют в столичных в школах в 2021 году
/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Порядка 30 секций регби откроют в столичных в школах в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город

В столичных школах в 2021 году появятся около 30 секций для занятий регби. Об этом сообщил директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин в среду, 30 декабря.

По его словам, в 2020 году в столице открыли примерно 89 секций. Он также добавил, что пока рано говорить об открытии классов, специализирующихся на данном виде спорта, передает агентство городских новостей «Москва».

Необходимо дать модулю регби в образовательных учреждения один-два года, чтобы провести полноценную школьную лигу. Потом уже можно будет говорить о специализированных классах, заключил Бабкин.

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