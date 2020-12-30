«Узнала только по голосу»: поклонники приняли Лайму Вайкуле за Пугачеву и Аллегрову

Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, в котором поздравила подписчиков с наступающим Новым годом. Поклонников удивило невероятное сходство артистки с Аллой Пугачевой и Ириной Аллегровой.

На видео 66-летняя звезда стоит рядом с новогодней елкой в белом свитере и очках. Лицо Вайкуле в ролике выглядит необычно. Как заметили подписчики, оно слишком круглое для худой певицы, которая всегда отличалась скулами и впалыми щеками.

— Надеюсь, что високосный год закончится, и год Белого Бычка будет намного, намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете, — пожелала певица своим поклонникам.

Фанаты поблагодарили звезду за поздравления, но признались, что сначала не узнали ее. Из-за изменившегося лица подписчики приняли Вайкуле за Пугачеву и Аллегрову.

«Пока звук не включила, думала, что это Пугачева»; «Ой, думала Аллегрова»; «Совсем не узнать здесь, очень похожа на Аллегрову»; «Узнала только по голосу»; «Уже и Лайма на себя не похожа. Жаль», — написали поклонники в комментариях.

Читайте также: Футуристичный образ Дженнифер Лопес поразил поклонников певицы