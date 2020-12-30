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«Тревожные сигналы»: Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему бросить пить
Фото: instagram.com/anthonyhopkins

«Тревожные сигналы»: Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему бросить пить

Ростислав Зубков

Звезды

Звезда триллеров про убийцу-каннибала Ганнибала Лектора и сериала «Мир Дикого Запада» Энтони Хопкинс записал предновогоднее обращение для поклонников. В нем он рассказал о своем прозрении, наступившем 45 лет назад.

По словам 82-летнего актера, однажды он проснулся в крайне тяжелом состоянии, осознав, что губит свою жизнь пагубным пристрастием к спиртному. В определенный момент ему начали поступать «тревожные сигналы»: он даже услышал обратившийся к нему голос, который спросил, хочет ли он жить или умереть.

— Я сказал: «Я хочу жить». И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей, — заявил Хопкинс в видео на Facebook.

Он поздравил себя с тем, что уже столько лет — с 1975 года — не употребляет алкоголь, несмотря на соблазн. Также актер поздравил фанатов с наступающим Новым годом.

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