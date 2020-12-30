Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ФМБА может начать клинические испытания препарата против COVID-19 до Нового года
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

ФМБА может начать клинические испытания препарата против COVID-19 до Нового года

Виктория Родимкина

Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует начать клинические исследования препарата прямого действия против коронавируса до начала Нового года. Об этом рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова в среду, 30 декабря.

По ее словам, первый препарат влияет непосредственно на вирус, он является фактически антидотом для COVID-19. Доклинические испытания уже завершились, которые показали, что препарат полностью безопасен, а также то, что его эффективность превышает 99 процентов.

— В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года, — пояснила Скворцова во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Она также отметила, что в случае подтверждения эффективности препарата, он станет первым безопасным лекарством прямого действия, которое пока не имеет аналогов в мире.

Скворцова добавила, что ФМБА занимается разработкой и другого препарата, который способен подавлять развитие цитокинового шторма, возникающего при тяжелом течении коронавируса, передает ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ рассмотрит методы электронной регистрации вакцинируемых от COVID-19

коронавирусФМБАтестирование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте