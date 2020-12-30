ФМБА может начать клинические испытания препарата против COVID-19 до Нового года

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует начать клинические исследования препарата прямого действия против коронавируса до начала Нового года. Об этом рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова в среду, 30 декабря.

По ее словам, первый препарат влияет непосредственно на вирус, он является фактически антидотом для COVID-19. Доклинические испытания уже завершились, которые показали, что препарат полностью безопасен, а также то, что его эффективность превышает 99 процентов.

— В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года, — пояснила Скворцова во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Она также отметила, что в случае подтверждения эффективности препарата, он станет первым безопасным лекарством прямого действия, которое пока не имеет аналогов в мире.

Скворцова добавила, что ФМБА занимается разработкой и другого препарата, который способен подавлять развитие цитокинового шторма, возникающего при тяжелом течении коронавируса, передает ТАСС.

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