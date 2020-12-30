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«Маринуем утку, делаем торт»: Ирина Дубцова показала, как готовится к Новому году
Фото: youtube.com/Super

«Маринуем утку, делаем торт»: Ирина Дубцова показала, как готовится к Новому году

Ростислав Зубков

Звезды

Бывшая солистка группы «Девочки» и победительница «Фабрики звезд-4» Ирина Дубцова рассказала, как готовится встречать Новый год.

В Сети появился снимок, на котором певица и ее сын Артем позируют напротив зажженного камина возле увешанной гирляндами елки.

— До Нового Года осталось совсем немножко. Маринуем утку, делаем торт, — написала Дубцова в Instagram.

Она поздравила подписчиков с приближением 2021 года.

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Новый годпраздникИрина Дубцова
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