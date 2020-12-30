«Маринуем утку, делаем торт»: Ирина Дубцова показала, как готовится к Новому году
Бывшая солистка группы «Девочки» и победительница «Фабрики звезд-4» Ирина Дубцова рассказала, как готовится встречать Новый год.
В Сети появился снимок, на котором певица и ее сын Артем позируют напротив зажженного камина возле увешанной гирляндами елки.
— До Нового Года осталось совсем немножко. Маринуем утку, делаем торт, — написала Дубцова в Instagram.
Она поздравила подписчиков с приближением 2021 года.
Читайте также: Валерия в белом халатике попозировала в ванной и дала совет на Новый год